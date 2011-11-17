Пользователи Skype смогут звонить на Facebook

Представители сервиса Skype в четверг заявили, что теперь его пользователи смогут напрямую совершать видеозвонки своим друзьям и близким в социальной сети Facebook.

Для этого были выпущены бета-версии программного обеспечения для платформ Mac OS и Windows.

Кроме совершения видеозвонков пользователи сервиса интернет-телефонии Skype смогут просматривать обновления статусов друзей и отправлять им сообщения.

Число пользователей Skype составляет более 500 миллионов человек в мире, а социальной сети Facebook - более 800 миллионов человек, отмечает Би-би-си