Место Стива Джобса занял биохимик Левинсон

Пост главы совета директоров Apple, который оказался вакантным после смерти Стива Джобса в начале октября 2011 года, возглавил выпускник Принстона, доктор биохимии Артур Левинсон, сообщает Reuters.

А.Левинсон, возглавлявший до весны 2009 года биотехнологическую корпорацию Genentech, входил в совет директоров Apple с 2005 года.

В совет директоров Apple вошел также исполнительный директор корпорации Walt Disney Боб Айгер.

Напомним, С.Джобс скончался 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет. Рак поджелудочной железы у него был обнаружен еще в 2003 году, впоследствии Джобс перенес несколько сложных операций.

ZN.UA