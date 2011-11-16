Место Стива Джобса занял биохимик Левинсон
09:29, 16 ноября 2011Наука и IT
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Apple возглавил выпускник Принстона
|Артур Левинсон
А.Левинсон, возглавлявший до весны 2009 года биотехнологическую корпорацию Genentech, входил в совет директоров Apple с 2005 года.
В совет директоров Apple вошел также исполнительный директор корпорации Walt Disney Боб Айгер.
Напомним, С.Джобс скончался 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет. Рак поджелудочной железы у него был обнаружен еще в 2003 году, впоследствии Джобс перенес несколько сложных операций.
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