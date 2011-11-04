Самый мощный в мире суперкомпьютер побил собственный рекорд

K-computer, расположенный в Институте физико-химических исследований (RIKEN) в японском городе Кобе, первым среди суперкомпьютеров показал производительность свыше 10 петафлопс, сообщает Лента.ру со ссылкой на компанию Fujitsu - разработчика K-computer.

Тест Linpack, который традиционно применяется для оценки производительности суперкомпьютеров, на испытаниях 7-8 октября дал результат в 10,51 петафлопс. Это означает, что K-computer выполняет 10,51 квадриллионов операций с плавающей точкой в секунду.

Таким образом, K-computer побил собственный рекорд производительности. В июне 2011 года японский суперкомпьютер возглавил рейтинг самых мощных в мире систем с результатом 8,16 петафлопс. Второе место в июньском рейтинге занял китайский суперкомпьютер Tianhe-1A, показавший результат в 2,6 петафлопс.

K-computer в его нынешней конфигурации объединяет 864 вычислительные стойки и 88128 процессоров. Теоретическая производительность системы составляет 11,28 петафлопс.

Суперкомпьютер - совместный проект RIKEN и компании Fujitsu. К использованию компьютера в полноценном режиме планируется приступить в ноябре 2012 года. Он будет применяться для прогнозирования стихийных бедствий, в частности, землетрясений, для анализа процессов изменения климата и в космических исследованиях.