Наркокартель нанимает компьютерных экспертов

Мексиканский наркокартель "Зетас" (Zetas), в адрес которого поступили угрозы со стороны представителей хакерского объединения Anonymous, развертывает собственную сеть компьютерных экспертов. Об этом сообщает частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

Представители агентства считают, что наркокартель намерен вычислить участников Anonymous, причастных к поступившим угрозам. В таком случае их жизни и здоровью может угрожать опасность, говорится в сообщении Stratfor.

6 октября на YouTube была опубликована видеозапись, на которой от имени Anonymous выдвигаются требования к "Зетас" отпустить одного из участников хакерского объединения. В заявлении говорится, что, если до 5 ноября требование не будет выполнено, будут опубликованы данные о подельниках наркокартеля - от коррумпированных полицейских и журналистов до таксистов, сотрудничающих с бандой.

Вместе с тем, мексиканская газета Milenio сообщила 30 октября, что местные представители Anonymous отказываются участвовать в акции, получившей название "#OpCartel" (от "операция картель"). Они выступили с обращением, в котором сообщают, что борьба с наркокартелем не соответствует идеологии мексиканских Anonymous, и они не несут ответственности за заявления с угрозами в адрес "Зетас".

В то же время, другие представители Anonymous сообщают, что они не намерены отменять акцию. Об этом написал один из хакеров в своем микроблоге. О том, будет ли в итоге опубликована информация о подельниках наркокартеля, неизвестно.

Anonymous не является организацией, а лишь объединяет интернет-пользователей под единой идеологией. Отсутствие иерархии и членства как такового позволяет любому желающему сделать заявление от имени Anonymous, уточняет Лента.ру.