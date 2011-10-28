Табачник беспокоится за детей в Интернете

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК обеспокоен отсутствием безопасности во время пользования детей Интернетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая перед участниками III Всеукраинского съезда работников образования.

«Почти 45% детей без колебаний сообщают информацию о себе, семье, адрес, наличие ценных вещей. Почти четверть периодически попадают на саме лучшие сайты для взрослых», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

При этом он отметил, что 95% родителей считают, что учить безопасности в Интернете детей должны учителя, однако сами учителя должны до конца года ликвидировать свою компьютерную малограмотность. «Здесь ученики сами становятся учителями», - добавил Д.ТАБАЧНИК.