Украинцы перестали пользоваться пейджерами
20:59, 21 октября 2011Наука и IT
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Количество абонентов упало с 26 до 0
Государственная служба статистики констатирует прекращение пользования пейджинговой связью.
Так, на начало 3 квартала количество абонентов операторов пейджинговой связи снизилось по сравнению со 2 кварталом с 26 абонентов до 0.
Напомним, в апреле-июне количество абонентов операторов пейджинговой связи не изменилось и сохранилось на уровне 1 квартала 2011 года на 0,026 тыс.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом количество абонентов пейджинговой связи сократилось на 90,7% с 0,280 тыс. до 0,026 тыс.
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