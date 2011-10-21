Украинцы перестали пользоваться пейджерами

Государственная служба статистики констатирует прекращение пользования пейджинговой связью.

Так, на начало 3 квартала количество абонентов операторов пейджинговой связи снизилось по сравнению со 2 кварталом с 26 абонентов до 0.

Напомним, в апреле-июне количество абонентов операторов пейджинговой связи не изменилось и сохранилось на уровне 1 квартала 2011 года на 0,026 тыс.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом количество абонентов пейджинговой связи сократилось на 90,7% с 0,280 тыс. до 0,026 тыс.

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