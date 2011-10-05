Нобелевскую премию по химии дали за квазикристаллы

Лауреатом Нобелевской премии по химии за 2011 год стал израильский ученый Даниэль ШЕХТМАН за открытие квазикристаллов, объявил в среду в Стокгольме Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Как пишет РИА «Новости», Д.ШЕХТМАН работает в Институте технологии в Хайфе.

Квазикристаллы называются так потому, что их кристаллическая решетка имеет не только периодическое строение, но и обладает осями симметрии разных порядков, существование которых ранее противоречило представлениям кристаллографов. Существование этих кристаллов было предсказано в начале 1980-х годов, Д.ШЕХТМАН доказал его в 1984 году. В настоящее время существует около сотни разновидностей квазикристаллов.

Долгое время считалось, что квазикристаллы можно создать только искусственным путем. Однако в 2009 году естественные квазикристаллы, состоящие из атомов железа, меди и алюминия, были обнаружены в России во фрагментах пород, собранных на Корякском нагорье.

*** Нобелевская премия по химии является одной из пяти, основанных шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем более ста лет назад. Церемония вручения наград проходит, по традиции, в Стокгольме и Осло 10 декабря, в день кончины ее основателя.

Сумма премии составляет 10 миллионов шведских крон (один миллион евро).