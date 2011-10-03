Стали известны имена первых Нобелевских лауреатов

В этом году награду разделили между собой сразу трое ученых.

Брюс Бойтлер, Ральф Стайман и Жюль Хоффман – это имена тех ученых, чьи работы Нобелевский комитет признал в этом году наиболее важными. Первые двое работают в США, а родившийся в Люксембурге Хофман занимается исследовательской работой во Франции. Награду они получили за работы, связанные с иммунной системой, - заявил председатель Нобелевского комитета.

Ученые изучали насекомых, которые защищали себя от вредителей. Специалистов интересовало, как иммунная система противостоит грибковым микроорганизмам. Хоффман пришел к выводу, что один из генов имеет ключевую роль в процессе и отвечает за реакцию иммунитета на угрозу. Что же касается других ученых, то они, как отметил сегодня председатель Нобелевского комитета, исследовали эту проблему другими методами.

Завтра в шведской столице будет назван обладатель Нобелевской премии по физике.

Эхо Москвы