Украинские Интернет-издания инициируют создание Сообщества профессиональных электронных медиа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Института массовой информации (ИМИ) Виктория СЮМАР на пресс-конференции на тему: "Саморегулирование отечественных электронных медиа как альтернатива государственного регулирования в украинском сегменте Интернет".

Она отметила, что присоединение к Сообществу профессиональных электронных медиа происходит путем заполнения заявления в электронной форме на веб-сайте ИМИ. По словам В.СЮМАР, Сообщество профессиональных электронных медиа - это добровольное объединение профессиональных электронных медиа с целью осуществления независимого саморегулирования отрасли.

Она выразила надежду, что Интернет-СМИ воспользуются этой инициативой и присоединятся к ней для того, чтобы выйти на другой уровень развития Интернета. В.СЮМАР отметила, что Интернет-издание беспокоит желание государства контролировать и регулировать Интернет. «Возбуждение уголовного дела в связи с угрозами Инне БОГОСЛОВСКОЙ в ее блоге и, как следствие, допросы и большой интерес правоохранительных органов к серверам ведущих украинских интернет-ресурсов «Украинской правды» и «Корреспондент. net» - это серьезный звонок, что государство желает как-то это контролировать. То же происходит в Донецке с интернет-изданием «Остров», где, по сути, милиция сделала запрос к провайдеру по поводу доступа к серверам «Острова», - сказала она.

В.СЮМАР отметила, что хороших законов по регулированию Интернета в мире нет. По ее словам, есть плохие примеры регулирования Интернета, в частности, в Казахстане, Беларуси и Турции. «Самый передовой мировой опыт демократических стран - это как раз опыт саморегулирования, когда сами интернет-издания для себя определяют правила, по которым можно идентифицировать те ресурсы, которые эти правила соблюдают», - сказала она.

В.СЮМАР сообщила, что в ИМИ обратились несколько интернет-изданий, которые хотели бы иметь независимую площадку для такой самоуправляемой инициативы. По словам В.СЮМАР, если будут претензии к зарегистрированным изданиям, то уже само сообщество, а не государство берет на себя обязательство выяснить, в чем суть этих претензий. «Таким образом интернет-сообщество берет на себя достаточно серьезные функции, на которые государство требовало бы дополнительные средства, потому что должны были бы быть какие-то люди, которые бы этим занимались», - сказала В.СЮМАР.

В свою очередь председатель правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Татьяна ПОПОВА отметила, что в Интернет ассоциации Украины считают, что участие государства в процессе перехода к информационному обществу должно быть прямо ограничено координационными функциями. «Политические, экономические, правовые механизмы должны использоваться государством лишь для регламентации правил игры для участников процесса, а законодательная база и методы администрирования должны создаваться лишь в целях, которые способствуют притоку инвестиций и развитию справедливой конкуренции», - сказала она. По убеждению Т.ПОПОВОЙ, единственное исключение из правил, которое предусматривает применение контрольных государственных функций, связано с ограничением развития киберпреступности.

Она считает, что развитие общественного регулирования Интернета - это реальный шаг на пути развития в Украине гражданского общества.