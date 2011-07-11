Ученые полностью расшифровали ДНК картошки

В Шотландии международная группа ученых полностью расшифровала ДНК картофеля, сообщает Би-би-си.

Как полагают исследователи, раскрытые гены, отвечающие за урожайность и питательность картофеля, помогут повысить урожай этого корнеплода.

Кроме того, ученые смогут быстрее выводить новые сорта картофеля. До расшифровки генов картофеля на выведение нового сорта требовалось более десяти лет.

Во многих странах картофель составляет основу рациона населения, являясь одной из самых важных сельскохозяйственных культур в мире.