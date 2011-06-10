Хакеры выступили на защиту порнографии в Турции

Международное хакерское сообщество Anonymous провело массовую атаку на сайты государственных турецких структур в знак протеста против намерения властей ужесточить правила пользования интернетом. Об этом из Турции сообщает корреспондент Радио Свобода.

Как заявили хакеры на одном из веб-сайтов, операция под названием "Турция" была направлена против Департамента по информационным технологиям, который решил ограничить свободный доступ в интернет с августа т.г.. Главная страница департамента в сети до сих пор недоступна для пользователей.

Представитель ведомства сообщил, что в целях защиты молодого населения страны от порнографии все интернет-провайдеры будут обязаны использовать специальные пакеты программ: стандартный, детский, семейный, домашний.

Многие пользователи, однако, протестуют против новых правил, которые, по их мнению, подразумевают массовую фильтрацию сайтов и равносильны введением цензуры.

Международная хакерская группа Anonymous получила известность после атак на известные интернет-ресурсы ряда организаций, компаний и госучреждений, в том числе сайт звукозаписывающей компании Warner, серверы компании Sony, Bank of America, официальный сайт Североатлантического союза.