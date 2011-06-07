Самый большой в мире пассажирский самолет впервые прилетел в США

Самый большой в мире пассажирский самолет Airbus 380 в понедельник днем совершил первую посадку в столице США.

Прилетевший из Парижа самолет французской авиакомпании Air France приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса примерно в 13.45 по местному времени. Десятки журналистов встречали А380 прямо на летном поле.

"Самолет рассчитан на 516 человек, в нем есть четыре класса: девять мест в первом, 80 - в бизнес-классе, 38 - в экономическом Premium и 399 - в обычном экономическом. Среди особенностей самолета - "умная" система освещения, небольшая картинная галерея, шесть баров и довольно солидная индивидуальная развлекательная программа. Кроме того, он более экологичный, чем его предшественник - A330, вредных выбросов в атмосферу от него гораздо меньше. Плюс А380 - один из самых тихих самолетов", - рассказала РИА Новости представитель Air France в США Клэр Жакоб.

А380 теперь будет совершать рейс Вашингтон-Париж-Вашингтон ежедневно.