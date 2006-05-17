США испытают бомбардировщик на топливе из угля

ВВС США проведут испытания бомбардировщика B-52, использующего топливо на основе природного газа, сообщает Terradaily.com . Данный эксперимент проводится в рамках программы министерства обороны США "Гарантированное топливо" (Assured Fuel Initiative) по обеспечению вооруженных сил топливом американского производства.

Для испытаний, которые пройдут на авиабазе Эдвардс в сентябре этого года, подготовлен один самолет B-52. Два из восьми двигателей стратегического бомбардировщика будут использовать комбинированное горючее на основе авиационного керосина JP-8 и синтетического реактивного топлива Фишера-Тропша (Fischer-Tropsch) на основе природного газа.

Альтернативное горючее может производиться из природного газа, угля, горючих сланцев с использованием процесса Фишера-Тропша, разработанного в Германии в 1920-х годах.

До настоящего момента использование данной технологии было нерентабельным, однако постоянный рост цен на нефть делает производство синтетического топлива экономически оправданным, особенно учитывая значительные запасы каменного угля и природного газа, которыми располагают США.

По своим химическим свойствам реактивное топливо, полученное с помощью процесса Фишера-Тропша, близко к традиционному авиационному керосину. Основной задачей испытаний, проводимых при технической поддержке исследовательской лаборатории ВВС США, является изучение эксплуатационных свойств нового горючего, его стабильности в различных температурных условиях, и совместимости с используемыми в ВВС США авиационными двигателями.

Лента.ру