Toyota отзывает 217 тысяч 767 джипов по всему миру

Японский автопроизводитель Toyota объявил об отзыве 217 тысяч 767 внедорожников по всему миру, сообщает Bloomberg. Отзыву подлежат автомобили Toyota Land Cruiser Prado, выпущенные с 1996 по 1999 годы.

Автомобили отзывают для замены задних полуосей, которые оказались недостаточно прочными. По словам представителей компании, при сильных боковых перегрузках на извилистой дороге полуоси могут не выдержать нагрузок. Это может привести к тому, что у автомобилей просто отвалятся задние колеса.

На сегодняшний день известен только один случай, когда задние полуоси у автомобиля действительно оказались недостаточно прочными. К счастью, при этом обошлось без жертв.

В самой Японии будут отозваны 107 тысяч 767 автомобилей, остальные 110 тысяч отзовут в Европе, Австралии и Китае.

Лента. ру