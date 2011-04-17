Мейл.Ру обвиняют в предоставлении платформы для общения педофилов

Блогеры обвиняют интернет-ресурс Мейл.Ру в предоставлении платформы для общения педофилов.

Результаты так называемого общественного расследования были размещены в одном из интернет-дневников. Там же были опубликованы скрин-шоты чатов Мейл.Ру и других сервисов, в которых открыто общаются педофилы и торговцы детской порнографией.

В Компании Мейл.Ру радиостанции «Эхо Москвы» заявили, что занимаются жалобой блогеров. Представитель портала Валерия Комиссарова сказала, что они уже удалили аккаунты предполагаемых педофилов.