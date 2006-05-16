Opel распространил первые фотографии новой Opel Corsa (фото)

Компания Opel распространила первые официальные фотографии модели Opel Corsa полностью нового поколения. Новинка будет доступна в версиях с трех- и пятидверным кузовом хэтчбек, однако изображений пятидверного автомобиля пока нет.

Напомним, что новая Opel Corsa построена на базе той же платформы, что и Fiat Grande Punto. Автомобиль стал заметно крупнее своего предшественника, а также получил выразительный дизайн кузова, выполненный в стиле Opel Astra. У новинки крупные фары головного света сложной формы, довольно агрессивное решение переднего бампера с крупными воздухозаборниками и выштамповки на задних крыльях, придающие хэтчбеку неожиданно "мускулистый" вид.

Интерьер Opel Corsa нового поколения выдержан в более игривом, чем у Opel Astra стиле, но отличается продуманной эргономикой и качественными материалами отделки.

Комплектоваться новинка от Opel пока будет тремя бензиновыми моторами объемом 1,0-, 1,2- и 1,4-литра и мощностью до 90 лошадиных сил, а также несколькими турбодизелями объемом от 1,3-литра до 1,7-литра и мощностью от 75 до 100 лошадиных сил.

В продаже Opel Corsa нового поколения появится до конца текущего года. Цены на новинку пока не объявлены.

Лента.ру