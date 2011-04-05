Космический корабль "Союз ТМА-21" выведен на орбиту

Пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-21" отделился от ракеты-носителя "Союз-ФГ" и вышел на орбиту дальнего сближения с Международной космической станцией (МКС), передает корреспондент РИА Новости.

Запущенный с Байконура "Союз" получил имя "Гагарин" в честь 50-летия полета первого космонавта.

На борту корабля находятся российские космонавты Александр Самокутяев и Андрей Борисенко, а также астронавт НАСА Рональд Гаран.

Стыковка "Союза ТМА-21" с МКС назначена на 7 апреля.