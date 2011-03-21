Электрокабели подключены ко всем реакторам аварийной АЭС

Электрические кабели, необходимые для запуска систем охлаждения, подключены ко всем 6 реакторам аварийной японской АЭС "Фукусима-1".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщает оператор станции - компания "Токио электрик пауэр".

С южной стороны 3-го реактора сегодня в 15.55 по местному времени "произошел выброс дыма пепельного цвета", сообщил на пресс-конференции представитель "Токио электрик пауэр", пояснив: "Сейчас сила дыма сократилась, причины выброса уточняются".

В тоже время РИА «Новости» передают, что на телеканале NHK генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО заявил, что существенных изменений радиационного фона после задымления, возникшего во второй половине дня в понедельник в районе юго-восточной части аварийного третьего энергоблока АЭС "Фукусима-1", нет.

Представители компании-оператора АЭС также сообщили, что больших изменений в показаниях дозиметров, контролирующих уровень радиации в 500 метрах от объекта, зафиксировано не было. Кроме этого, сообщалось, что отклонений в показаниях приборов по изменению давления в реакторе на третьем блоке также зафиксировано не было.

По данным телеканала NHK, на территорию станции вызвана бригада пожарных. Весь персонал, работавший на АЭС, был эвакуирован.

Как сообщалось, после произошедшего 11 марта на северо-востоке Японии землетрясения магнитудой 9,0 на японской АЭС "Фукусима-1" произошла серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. На АЭС было зафиксировано несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также запретить полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, питьевой воде и продуктах.