В США придумали способ борьбы со шпионскими программами

Палата представителей США приняла законопроект о предотвращении использования шпионских программ (spyware) в преступных целях, сообщает Associated Press. Билль предусматривает наказание за кражу персональных данных с помощью таких программ, однако защищает владельцев интернет-бизнеса, использующих spyware для сбора данных о предпочтениях пользователя.

По новому закону, за использование spyware в преступных целях, либо за доступ к компьютеру без авторизации полагается тюремное заключение сроком до пяти лет. За сбор персональной информации без ведома пользователя или повреждение компьютера злоумышленник может быть осужден на два года тюрьмы.

Также палата представителей США предложила выделять по 10 миллионов долларов ежегодно в течение следующих четырех лет для предотвращения "фишинга" (использования фальшивых электронных писем от финансовых структур с целью кражи информации о банковских счетах и кредитных картах пользователя) и "фарминга" (перенаправления интернет-трафика на подставные сайты с той же целью).

Лента.ру