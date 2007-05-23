Жара - путь к техногенной катастрофе в Киеве

Жара в Киеве может спровоцировать техногенную катастрофу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня высказал журналистам глава подкомитета по вопросам ЖКХ Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО в ходе заседания коллегии Министерства по вопросам ЖКХ, на котором обсуждалась Программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2007-2011 гг.

Комментируя журналистам вчерашние перебои с электроэнергией в центре столицы, депутат отметил, что необходимо провести аудит реального технического состояния инфраструктуры Киева для избежания дальнейших перебоев.

"Сегодня нужно обращаться не в городскую администрацию, а в правительство, СНБО, чтобы они обеспечили профессиональный независимый аудит реального технического состояния инфраструктуры Киева", - сказал он.

По мнению главы подкомитета, проведение аудита не потребует больших затрат и займет два-три месяца. При этом А.КУЧЕРЕНКО высказал надежду, что депутаты городского Киевского совета завтра на сессии будут рассматривать данный вопрос.

Вместе с тем, вице-премьер-министр Украины Владимир РЫБАК отметил, что сегодня на заседании Кабмина рассматривался вопрос о том, как жара повлияет на сельское хозяйство и на другие отрасли.

«Здесь сейчас делается оценка. Чего-то чрезвычайного за эти 8-10 дней, я думаю, не случится. А потом температура понизится после первого числа», - считает вице-премьер.