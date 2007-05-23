В российских поездах появятся купе ”М” и ”Ж”

С 1 июля этого года пассажиры российских железных дорог смогут выбирать, в каком купе путешествовать - в мужском, женском или смешанном, передает Би-би-си.

Компания "Российские железные дороги" сообщает, что эта услуга вводится на всех поездах дальнего направления, и все расходы, связанные с разделением пассажиров, компания берет на себя. Стоимость билета при этом не изменится.

Предполагается, что тип купе будет указываться в соответствующей графе проездного документа. "Сами купе в поездах не маркируются, поскольку внутренним содержанием друг от друга не отличаются", - сказано в сообщении компании.

С 15 января "РЖД" в качестве эксперимента ввела купе с маркировкой "М", "Ж" и "С" на некоторых поездах, курсирующих на нескольких популярных направлениях.

"Новое предложение компании было поддержано и одобрено пассажирами", - сообщают "Российские железные дороги".

Это не первая попытка ввести разделение на мужские и женские купе в России. Подобные нововведения появились еще в 2005 году в поездах "Махачкала-Москва", "Москва-Минск", и фирменных поездах, следующих из Казани, Чебоксар и Ижевска. Однако тогда продолжения эти эксперименты не получили.

На постсоветском пространстве эксперимент разделения пассажиров был успешно введен в практику лишь на Украине. Вагон №7 поезда "Харьков-Киев" с 2002 года разделен на женские и мужские купе, а билеты в этот вагон неизменно пользуются спросом.