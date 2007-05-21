Презентация новых локализованных продуктов Microsoft

22 мая в 12-30 в конференц-зале бизнес-центра «Леонардо» (ул. Богдана Хмельницкого, 17/52) в рамках презентации новых продуктов Microsoft Windows Vista™ и 2007 Microsoft Office System на украинском языке состоится пресс-брифинг компании "Майкрософт Украина". Презентация новых локализованных продуктов Microsoft состоится в 13-30. Телефон: 495-29-60; agavrylenko@prp.com.ua

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