Госдепартамент США завел микроблог на арабском языке

Государственный департамент США завел арабскую версию микроблога на сервисе Twitter, сообщает Associated Press.

Новый твиттер-аккаунт американского внешнеполитического ведомства называется USAbilAraby, что расшифровывается как "США по-арабски". Первое сообщение в нем было оставлено утром 9 февраля. В нем Госдеп отметил "историческую" важность социальных сетей в арабском мире. Два сообщения от советника госсекретаря Хиллари Клинтон по инновациям Алека Росса касаются позиции администрации США по египетскому вопросу, замечает Лента.ру.

Пока арабский микроблог Госдепа насчитывает 182 подписчика. В свою очередь среди микроблогов, на которые подписан USAbilAraby присутствует, например, аккаунт генконсульства США в Иерусалиме.

Государственный департамент уже имеет два микроблога на Twitter. DipNote был заведен первым и сейчас уже не обновляется. На смену ему пришел StateDept, который ныне является официальным твиттером Госдепа США.