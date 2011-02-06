Nasdaq: хакеры атаковали сервис с конфиденциальной информацией

Внутренняя сеть одной из ведущих американских бирж Nasdaq подверглась атаке хакеров, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Факт хакерского проникновения в систему официально подтвердила компания Nasdaq OMX Group Inc., обслуживающая компьютерную сеть нью-йоркского рынка ценных бумаг.

Как сообщил представитель компании Фрэнк Де Мария, сама электронная платформа торгов в результате взлома не пострадала. По его словам, атака была направлена на сервис Directors Desk, обеспечивающий обмен конфиденциальной информацией между компаниями, которые торгуют своими акциями на бирже, и их правлением. По заявлению Nasdaq OMX, сервис располагает данными более 300 компаний, однако доступ к этой информации злоумышленникам получить не удалось.

Сейчас полиция проводит расследование, пытаясь выяснить личности компьютерных взломщиков и их мотивы. Следствие рассматривает различные версии, основные из которых - получение финансовых секретов и подрыв работоспособности биржи.