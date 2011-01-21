Google объявил о смене генерального директора
00:40, 21 января 2011Наука и IT
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И о миллиардных прибылях
Компания Google сообщила о смене генерального директора, сообщает Associated Press.
Новым главой компании с 4 апреля станет сооснователь поисковика Ларри Пейдж. Эрик Шмидт, занимавший эту должность последние 10 лет, станет председателем правления компании.
Также в официальном заявлении Google сообщает о $8,44 млрд прибыли за последний квартал 2010 года; аналогичный показатель в 2009 году составил $6,67 млрд.
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