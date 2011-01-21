Google объявил о смене генерального директора

Компания Google сообщила о смене генерального директора, сообщает Associated Press.

Новым главой компании с 4 апреля станет сооснователь поисковика Ларри Пейдж. Эрик Шмидт, занимавший эту должность последние 10 лет, станет председателем правления компании.

Также в официальном заявлении Google сообщает о $8,44 млрд прибыли за последний квартал 2010 года; аналогичный показатель в 2009 году составил $6,67 млрд.