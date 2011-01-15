В интернет-клубе играли на веб-деньги, но выигрывали наличные

В Тернополе выявлен Интернет-клуб, который в действительности функционировал как игорное заведение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении налоговой милиции областной Государственной налоговой администрации, во время проверки в помещении клуба было обнаружено 20 мест с подключенными к сети Интернет компьютерами, с помощью которых предоставлялся доступ к игровым интернет-ресурсам, а именно азартной игре под названием «Double Double Bonus Poker». Игроки обеспечивались веб-деньгами, что позволяло играть на изображенных игровых автоматах и получать выигрыши наличными.

После задокументирования факта предоставления игорных услуг через сеть Интернет было изъято 23 компьютера.

По факту предоставления услуг в сфере игорного бизнеса возбуждено уголовное дело.

По данным управления налоговой милиции, после установления владельцев клуба, им будут направлены иски об уплате штрафа в размере 8 тыс. минимальных зарплат.