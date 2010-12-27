Поправка о запрете торрентов провалилась в парламенте

На прошлой неделе нижняя палата испанского парламента отклонила поправку к закону, касающуюся использования технологии p2p, или торрент-трекеров, пишет Газета.ру со ссылкой на El Pais.

Поправка к «Закону об устойчивой экономике» предполагала, что власти будут иметь право блокировать интернет-ресурсы, содержащие нарушающий авторские права контент. Под запретом должны были оказаться даже сайты, размещающие у себя ссылки на «пиратские» ресурсы.

Как отмечает испанская Ассоциация пользователей интернета, против принятия поправки выступили широкие слои населения, в том числе и социальные группы, не являющиеся активными пользователями интернета и тем более торрент-трекеров.

В связи с преобладанием у населения отрицательного отношения к данной законодательной инициативе ряд парламентских фракций еще до голосования заявил о намерении голосовать «против».