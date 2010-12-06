Основатель Wikileaks и британская полиция достигли договоренности

22:34, 06 декабря 2010
Наука и IT
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Версия адвоката

Джулиан Ассандж
Британский адвокат основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанджа сообщил Би-би-си, что встреча его клиента с полицией Британии по взаимному согласию может состояться в течение ближайших 24 часов.

Ранее стало известно, что британское правительство получило европейский ордер на арест Ассанджа.

Полагают, что Ассандж в настоящее время находится на юго-востоке Великобритании. Адвокат Ассанджа, комментируя ситуацию, назвал это "политическим трюком", которые противоречит европейским правилам экстрадиции.

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