Основатель Wikileaks и британская полиция достигли договоренности
22:34, 06 декабря 2010Наука и IT
1801
Версия адвоката
|Джулиан Ассандж
Ранее стало известно, что британское правительство получило европейский ордер на арест Ассанджа.
Полагают, что Ассандж в настоящее время находится на юго-востоке Великобритании. Адвокат Ассанджа, комментируя ситуацию, назвал это "политическим трюком", которые противоречит европейским правилам экстрадиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter