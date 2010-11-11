Показана первая в мире реклама 4D: зрители эффекта испугались

Модный дом Ralph Lauren первым в мире запустил рекламу в формате 4D, сообщает издание TV Watcher.

Реклама, расположившаяся на центральном фасаде магазина марки в Лондоне, демонстрирует голографический ролик. Как пишет источник, зрители испугались 4D эффекта, благодаря которому знаменитый игрок в поло, ставший лицом Ralph Lauren, буквально «выпрыгнул из рекламы». Ощущение реальности происходящего было так велико, что, когда отбитый игроком мяч разбил голографическую картинку вдребезги и на зрителей полетели «ненастоящие» осколки, люди начали пригибаться.

По замыслу создателей рекламы, эпизод выхода моделей на подиум, который пролегал как будто бы над головами прохожих, сопровождался появлением «запахов»: зрители почувствовали аромат новых духов модного дома.

Сын знаменитого дизайнера Дэвид Лорен назвал «рекламу будущего» «merchantainment» – от merchandising (эффективность продаж) и entertainment (развлечение).

Газета.ру