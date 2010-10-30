В Китае представлен сверхскоростной компьютер

Китай объявил о создании суперкомпьютера, опережающего по быстродействию американского конкурента, сообщает Би-би-си.

Машина Тяньхэ-1А, разработанная Китайским национальным университетом оборонных технологий, уже находится в работоспособном состоянии.

Сообщается, что пиковая производительность суперкомпьютера превышает 2,5 тыс терафлопсов, то есть он выполняет в секунду 2,5 тыс триллионов операций.

Это данные, еще не подтвержденные независимыми испытаниями, значительно выше, чем у предыдущего лидера Cray XT5 Jaguar. Эта машина Центра компьютерных наук США развивает скорость в 1,7 тыс терафлопсов.