Американский миллиардер вышел на орбиту (фото)

Космический корабль "Союз ТМА-10" успешно пристыковался сегодня к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает радиостанция "Маяк".

"Союз" доставил на МКС экипаж 15-й основной экспедиции. В его составе россияне Федор Юрчихин и Олег Котов, которым предстоит проработать на орбите полгода, а также пятый в истории космический турист - американец венгерского происхождения Чарльз Симони. Последний выполнит несколько научных экспериментов и вернется на Землю через 10 дней вместе с работающими на орбите с сентября 2006г. Михаилом Тюриным и Майклом Лопес-Алегриа.

Ч.Симони - 58-летний миллиардер и доктор информатики. Бизнесмен, по его словам, с детства интересовался космонавтикой и мечтал о небе. Ч.Симони освоил искусство пилотирования самолетов и вертолетов и налетал более 2 тыс. часов. Он проведет на МКС ряд научных исследований для европейского и японского космических агентств.

Пребывание Ф.Юрчихина и О.Котова на орбите продлится 187 суток.

РБК