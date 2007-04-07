С Байконура стартовала XV космическая экспедиция

С космодрома Байконур успешно отправилась XV экспедиция на Международную космическую станцию. Ракета-носитель с кораблем "Союз ТМА-10" успешно оторвалась от стартового стола и начала выход на орбиту.

Экипаж XV основной экспедиции на МКС - российские космонавты Федор Юрчихин (командир корабля) и Олег Котов (бортинженер), а также пятый космический турист Чарльз Симони (Charles Simonyi).

Длительность полета Юрчихина и Котова составит 187 суток, на орбите им, вместе с астронавтом NASA Суннитой Уильямс (Sunnita Williams), предстоит вести эксперименты по пяти направлениям: космическая технология и материаловедение, геофизические исследования, медико-биологические проблемы, исследование природных ресурсов Земли и экологический мониторинг, космическая биотехнология.

Полет космического туриста организован компанией Space Adventures и обойдется ему более чем в 20 миллионов долларов. Симони 58 лет. Он родился в Будапеште, затем эмигрировал в США. Учился в Калифорнийском университете в Беркли и в Стэнфордском университете. С 1972 по 1980 год работал в исследовательском центре Xerox Corporation в Пало-Альто, а с 1980 по 2002 – возглавлял ряд подразделений в корпорации Microsoft. Покинув Microsoft, Симони создал и возглавил компанию Intentional Software. Симони - сертифицированный пилот самолётов и вертолётов, его налёт превышает две тысячи часов.

Лента.ру