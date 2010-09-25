Япония рассчитывает на детей, сызмала знакомых с цифровыми технологиями

Япония заменит бумажные школьные учебники на электронные, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Реализация проекта, который был назван "Школа будущего", будет проходить постепенно. С октября в рамках проекта десять начальных школ оснастят планшетами для учеников и интерактивными классными досками. Проект ориентирован на детей до 12 лет, знакомых с цифровыми технологиями с рождения.

Оборудование для проекта произведено компаниями Toshiba и Fujitsu. По словам разработчиков, преподаватель сможет видеть действия учеников в реальном времени на своем планшете и координировать их работу, в том числе удаленно.

В случае успеха программы Министерство образования Японии планирует увеличить число школ-участниц до 50 в следующем году. Общая стоимость проекта составит более 33 миллионов долларов.

Несмотря на статус первопроходца в области электроники Япония отстает от Южной Кореи, Сингапура и Великобритании по степени проникновения информационных технологий в систему образования. В связи с этим японское правительство недавно одобрило программу по предоставлению до 2020 года каждому учащемуся в стране компьютера для занятий.