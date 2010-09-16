Израиль выкупил интернет-адрес у владельца порносайта

МИД Израиля выкупил у владельца порнографического сайта его регистрационную запись на популярном интернет-сервисе коротких сообщений Twitter, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Гаарец".

За отказ от имени пользователя @Israel внешнеполитическое ведомство заплатило жителю Майями Исраэлю Мелендесу три тысячи долларов.

"Мы согласовали с ним время смены имени пользователя... Он сменил свое имя, оно стало доступно для новой регистрации, и в этот момент мы его зарегистрировали на себя", - объяснил технологию директор отдела информации и интернет-ресурсов МИД Израиля Хаим Шахам.

Сам Мелендес признался журналистам, что прежняя учетная запись доставляла ему немало неудобств.

"Я практически там не появлялся, поскольку ежедневно мне приходили десятки посланий от людей, которые полагали, что моя страничка принадлежит государству Израиль", - сказал Мелендес американской газете The New York Times.