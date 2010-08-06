Украина построит Китаю четыре десантных корабля
06:36, 06 августа 2010Наука и IT
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Сумма контракта около 126 млн долларов
В Украину поступили первые средства из Китая, заказавшего на Феодосийском судостроительном заводе производство четырех малых десантных кораблей на воздушной подушке (МДКВП) украинской разработки, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Сумма контракта около 126 млн долларов.
В Феодосии будут изготовлены два украинских МДКВП, а потом, согласно контракту, два корабля построят по лицензии на территории Китая.
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