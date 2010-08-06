Украина построит Китаю четыре десантных корабля

В Украину поступили первые средства из Китая, заказавшего на Феодосийском судостроительном заводе производство четырех малых десантных кораблей на воздушной подушке (МДКВП) украинской разработки, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сумма контракта около 126 млн долларов.

В Феодосии будут изготовлены два украинских МДКВП, а потом, согласно контракту, два корабля построят по лицензии на территории Китая.