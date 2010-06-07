Что за информацию собирают спецавтомобили Google?

Австралийские власти обратились к правоохранительным органам с просьбой расследовать действия компании Google по подозрению в нарушении телекоммуникационного законодательства, сообщает Би-Би-Си.

Этот запрос последовал после многочисленных жалоб общественности на специально оборудованные автомобили, собирающих информацию для спецпроекта Google Street View ("Просмотр улиц").

Обнаружилось, что эти автомобили собирали также информацию, передававшуюся пользователями по беспроводной связи.

Сама компания Google заявила, что это было сделано по ошибке.