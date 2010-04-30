Украинцы мало читают, но очень деятельны в Интернете

Украинцы мало читают и редко ходят в кинотеатры. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», который сделал попытку создать портрет украинца, оперируя языком цифр. Издание публикует подборку исследований “Кто такие украинцы с точки зрения социологии и статистики”.

По данным еженедельника, в Украине интерес к чтению проявляют лишь 27% населения, несколько меньше, чем в России - 30%. А наиболее читающими странами Европы остаются Великобритания, Германия и Франция. В этих странах регулярно читают книги 73,5%, 66% и 61% населения соответственно.

Книги в Украине покупают только 40-45% жителей, из них немногим больше половины покупают более 10 книжек в год. Для сравнения: среднестатистический житель Чехии покупает за год 15 книг (до кризиса эта цифра была 22).

Что касается выпуска книг, то, по данным Книжной палаты Украины, в прошлом году на одного украинца приходилось 1,22 книги и брошюры. В то время как в Испании, наиболее «издательски продвинутой» стране, этот показатель составляет 7,8 книги на одного жителя (в России - 4,5 книги). Это уже не 0,4 книги на человека, как было 10 лет назад, но рост этого показателя эксперты не прогнозируют, резюмируют «Комментарии:».

Хотя кинопрокатчики ежегодно сообщают о значительном росте посещаемости кинотеатров, по количеству кинозрителей Украина все равно плетется далеко в хвосте Европы, сообщают «Комментарии:».

В 2009 году в Украине на душу населения приходилось 0,46 посещений кинотеатров (проданы 21,5 млн. билетов). Тогда как в Германии на душу населения приходилось 1,7 похода в кино (проданы 146,3 млн. билетов). В Польше эти показатели составили 0,9 посещений кинотеатров на год (33,5 млн. проданных билетов), а в России - 0,98 (138,5 млн. билетов) (данные Европейской аудиовизуальной обсерватории).

Украина замыкает десятку стран Европы, в которых насчитывается самое большое количество пользователей Интернета, пишет издание. По данным компании Miniwatts Marketing Group, в сентябре 2009 года украинская интернет-аудитория насчитывала 10,4 млн. чел. По этому показателю нашу страну значительно опережают Польша (20 млн.), Турция (26,5 млн.) и Россия (45,3 млн.). Абсолютным же лидером в Европе по количеству интернет-пользователей является Германия (54,2 млн.).

Однако украинцы в Интернете очень деятельны, подчеркивают «Комментарии:». Как отмечает компания Panda Securities, в январе-феврале 2010 года с киевских IP-адресов отправлялся 1% мирового спама. Киев занял девятое место среди городов - крупнейших распространителей нежелательных сообщений, опережая Джакарту (0,85%), Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро (по 0,84%) и Москву (0,56%).

Впрочем, как пишет издание, украинская интернет-аудитория отметилась и в более достойных видах деятельности, например, в блогерстве. По данным Ukrainian Watcher, в конце 2009 года Украина вышла на пятое место в мире по количеству зарегистрированных экаунтов в «Живом журнале» (Livejournal.com). На то время их в Украине насчитывалось 187,3 тыс. Больше всего юзеров ЖЖ в США (4531 тыс.) и в России (1,239 млн.).

Детальнее о других достижениях и вкусах украинцев – в специальном выпуске еженедельника «Комментарии:».