Германия оказалась в лидерах по интернет-преступности

Германия заняла первое место в Европе по распространению вредоносных программ, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад корпорации Symantec, специализирующейся на разработке антивирусного ПО.

По данным доклада, в 2009 году 12 процентов вирусных программ в европейском сегменте интернета были запущены с немецких компьютеров. По этому показателю ФРГ обогнала Великобританию, занявшую второе место (9 процентов), и Россию (8 процентов).

Германия также заняла первое место по распространению так называемых бот-сетей, объединяющих десятки зараженных компьютеров, которые используют хакеры. Как отмечают эксперты Symantec, доля немецких компьютеров в бот-сетях составляет 14 процентов.

Всего, как отмечает DW, в десяти крупнейших бот-сетях задействованы как минимум пять миллионов зараженных компьютеров, 85 процента спама рассылается именно через бот-сети.