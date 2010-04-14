Арестованы 34 подозреваемых в мошенничестве на eBay

В Румынии арестованы 34 подозреваемых в мошенничестве на интернет-аукционе eBay.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Евроюста.

Согласно сообщению, 6 апреля румынская полиция провела 101 обыск в квартирах, чешская – 10 обысков.

В целом в Румынии были арестованы 34 человека. Кроме того, были выданы еще 10 европейских ордеров на арест.

Расследование дела началось после того, как полиция получила несколько жалоб о неполучении товаров, приобретенных на аукционе eBay. Мошенники получали положительные отзывы о своей репутации обманным путем. По данным Евроюста, мошенники работали с 2006 года в Западной Европе и Северной Америке. В целом были выявлены 800 обманутых лиц, общая сумма убытков составляла 800 тыс. евро.

В ноябре 2009 года Евроюст провел координационное заседание совместно с Европолом и представителями правоохранительных органов из Северной Америки. В результате этого заседания и были проведены рейды в Румынии, при сотрудничестве с представителями ФБР и Посольства США в Бухаресте.

*** eBay – крупнейший в мире интернет-аукцион. Основанный в 1995 году, eBay на сегодняшний день имеет более 90 млн. активных пользователей во всем мире.