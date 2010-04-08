Туркменский хлопок станет основой для высококачественных банкнот

Договоренность о производстве высококачественной бумаги для банкнот из сырья, получаемого на основе туркменского хлопка, достигнута в среду в ходе встречи президента Гурбангулы Бердымухамедова и генерального директора британской компании De La Rue International Limited Джеймса Хасси, сообщает Туркменское телевидение.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой Туркменистана, Джеймс Хасси сказал, что специалисты De La Rue International Limited провели проверку туркменского хлопка, которая показала, что на основе сырья получаемого из туркменского хлопка можно производить бумагу для денежных банкнот самого высокого качества. Глава британской компании, в частности, отметил, что в будущем денежные купюры туркменской национальной валюты будут печататься именно на такой бумаге из туркменского хлопка.

Компания De La Rue International Limited - главный партнер Туркменистана в производстве банкнот и монет, в том числе нумизматических серий

РИА "Новости"