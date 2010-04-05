Началось регулярное вещание в 3D формате

Британский телеканал Sky начал регулярное телевещание в трехмерном формате, для чего запускает канал Sky 3D, сообщает Газета.ру.

В первое время там будут транслироваться футбольные матчи, а позднее должен быть начат показ развлекательных программ и фильмов.

Первыми зрителями телепередач с объемным изображением стали посетители пабов, где установлено необходимое оборудование.

Однако уже в этом году компания Sky, принадлежащая медиа-магнату Руперту Мэрдоку, намерена сделать 3D канал доступным для рядовых телезрителей.

Пробный показ трехмерной трансляции футбольного матча прошел в конце января в 10 британских пабах. В субботу начался массовый просмотр.