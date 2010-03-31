Украинского хакера оштрафовали на полмиллиона долларов

Апелляционный суд второго округа США оштрафовал украинского хакера на 580 тысяч долларов США за биржевую торговлю с использованием инсайдерской информации. Обвинения против хакера были выдвинуты американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщается в пресс-релизе организации.

17 октября 2007 года Александр Дорожко взломал компьютер в сети финансового агентства Thomson Financial и выкрал пресс-релиз компании IMS Health о финансовых показателях за третий квартал 2007 года, не предназначавшийся для распространения до конца рабочего дня. Затем он использовал имевшуюся в релизе информацию в ходе биржевой торговли.

Он вложил более 40 тысяч долларов из личных сбережений в опционы "пут" и смог заработать более 287 тысяч долларов на их продаже, после того как на следующий день стоимость акций IMS Health упала на 28 процентов под влиянием негативной информации о финансовых показателях компании. Опционы "пут" предлагают инвесторам возможность продать оговоренное количество акций по условленной цене к определенному дню.

В феврале 2008 года окружной суд первой инстанции оправдал действия хакера, признав, что они не подпадают под статью о торговле с использованием инсайдерской информации. Судья заключила, что на Дорожко не была наложена фидуциарная обязанность, ограничивающая действия биржевых трейдеров, и что он имел полное право совершать сделки на бирже с использованием собственных средств. SEC опротестовала это решение в апелляционном суде высшей инстанции, который спустя два года вынес решение не в пользу хакера.

За это время Дорожко так и не получил заработанную им сумму, которая находилась под арестом. Сумма назначенного хакеру штрафа включает не только непосредственную прибыль от торговли опционами, но также проценты и судебные издержки.

Лента.ру