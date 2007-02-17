Духовный лидер Ирана: Нефть и газ рано или поздно иссякнут
21:05, 17 февраля 2007Наука и IT
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На Бога надейся, а ядерные технологии развивай
Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что нефть и газ рано или поздно иссякнут, поэтому Тегерану необходимо развивать ядерную энергетику и для этого не надо "умолять Запад", сообщает Associated Press. "Запасы нефти и газа не вечны, и если нация не думает о развитии своих будущих энергетических потребностей, она будет зависима от ищущих влияния сил", - заявил аятолла Али Хаменеи в ходе телевизионного выступления.
|Ayatollah Seyyed Ali Hossayni Khamene’i
Сейед Али Хаменеи в 1981-1889 гг. был президентом Ирана. Избран на пост Высшего руководителя (рахбара) Ирана 4 июня 1989 г., на следующий день после смерти основателя Исламской Республики Иран великого аятоллы Хомейни.
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