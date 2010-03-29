ВВС США намерены перейти на биотопливо

В США впервые совершил полет боевой самолет, заправленный смесью биотоплива и авиакеросина, сообщает Defence Talk. В качестве биотоплива использовалось топливо произведенное из растительных жиров. Оно получило название HRJ. Испытание самолета проводилось 25 марта 2010 года пилотом 40-й испытательной эскадрильи на базе ВВС США Эглин.

Официальные итоги испытаний пока не обнародованы, однако, по словам летчика-испытателя майора Криса Сигера (Chris Seager), никаких трудностей в полете зафиксировано не было. Испытания проводились на штурмовике A-10 Thunderbolt II. Пропорции, в которых было смешано обычное и биотопливо, не уточняются. Известно только, что биотопливо было произведено из растения Рыжик (Camelina) семейства капустных, не используемого в пищу.

В середине ноября 2009 года стало известно, что ВВС США намерены постепенно перейти на использование биотоплива. В частности, сейчас в США создается Центр топливных исследований для аэрокосмической отрасли, который будет заниматься разработкой альтернативного топлива для истребителей. Строительство центра планируется завершить к лету 2010 года. На него будет потрачено около 2,5 миллиона долларов.

ВВС США - крупнейший потребитель топлива в стране. Ежегодно они покупают 2,4 миллиарда галлонов топлива (9,07 миллиарда литров). Целью ВВС США является перевод половины самолетов на использование биотоплива к 2016 году. При этом все летательные аппараты в составе ВВС США должны получить сертификат пригодности для использования биотоплива уже к 2012 году.

Лента.ру