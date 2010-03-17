Ученые обнаружили на Луне советского робота

Ученые обнаружили на снимках Луны, переданных орбитальным зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), советский "Луноход-2". Фото лунохода и их краткое описание доступны на портале Universe Today, передает Лента.ру.

На фотографиях хорошо заметны оставленные луноходом следы. Исследователи смогли соотнести те или иные детали на фотографиях с событиями, которые происходили с луноходом. Так, на фото видно место, где он несколько раз проехал взад и вперед, чтобы собрать дополнительные данные.

Также на снимках можно разглядеть сам аппарат - он виден как небольшое темное пятно.

"Луноход-2" прилунился на поверхность земного спутника 15 января 1973 года. На Луну он был доставлен автоматической межпланетной станцией "Луна-21". Конструктивно аппарат не отличался от своего предшественника - "Лунохода-1" (макет которого, находящийся на Земле, недавно приняли за настоящий луноход). За время своей работы "Луноход-2" преодолел 37 километров. Это рекорд для роботов, работающих вне Земли.