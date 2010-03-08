"Алиса в Стране чудес" поставила рекорд, обогнав "Аватар"

Фильм Тима Бертона "Алиса в Стране чудес" собрал в первые прокатные выходные в Северной Америке 116,3 миллиона долларов, поставив рекорд по сборам среди картин, снятых в трехмерном формате, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Ранее самым кассовым 3D-фильмом по итогам первых выходных считался "Аватар" Джеймса Кэмерона, который уже собрал в североамериканском прокате 720,2 миллиона долларов. За последний уикенд фильм собрал 7,7 миллиона долларов, закрепившись на пятом месте.

На втором месте по сборам за 5-7 марта 2010 года оказалась криминальная драма "Бруклинские полицейские", собравшая 13,5 миллиона долларов, на третьем - лидер предыдущих двух недель "Остров проклятых", сборы которого составили 13,3 миллиона долларов. Четвертое место заняла картина "Cop Out" (9,1 миллиона долларов).