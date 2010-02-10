Хакеры пытались сломать персональный сайт Тимошенко

В день президентских выборов, 7 февраля, хакеры пытались сломать персональный сайт кандидата в президенты, действующего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщается на персональном сайтеЮ.ТИМОШЕНКО

В частности, хакеры пытались заменить основной протокол динамической маршрутизации сайта в Интернете.

"После множества неудачных попыток сломать сайт Tymoshenko.UA хакеры воспользовались наибольшей уязвимостью Интернета за последние годы", - говорится в сообщении.

На сайте также уточняется, что впервые от аналогичной проблемы пострадал сайт Youtube, когда интернет-провайдер Пакистана решил заблокировать доступ к ресурсу своим локальным пользователям. В результате сайт Youtube был заблокирован на 2 часа не только в Пакистане, но и во всем мире.

"Это так называемая уязвимость BGP (основной протокол динамической маршрутизации в Интернете), когда злоумышленник анонсирует и распространяет блок интернет-адресов, который ему не принадлежит. После чего посетители сайта попадают не на настоящий сайт, а, например, на его подделку", - объясняется на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, 7 февраля, после объявления результатов экзит-полов, начиная с 22.00 некоторые пользователи сайта Tymoshenko.UA получали оскорбительное сообщение вместо реального сайта. В результате многими информационными агентствами была распространена информация, что официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО сломали хакеры.

"Нашими техническими специалистами был зафиксирован факт незаконного присвоения интернет-адреса злоумышленниками и распространение этой информации через лояльного к таким действиям провайдера", - сообщается на сайте.

Технические специалисты также приводят лог, который подтверждает этот факт. "Мы направили соответствующие жалобы в RIPE (Европейский Сетевой Координационный Центр) с просьбой разобраться и наказать злоумышленников", - отмечается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.