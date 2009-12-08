Телевизоры в Киеве заработали

Телетрансляция в Киеве и Киевской области возобновилась. Таким образом, неполадки в результате аварии на телебашне в Киеве были устранены, сообщает“Украинская правда”.

Приблизительно в 16.15 на телевизионной башне Киевского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения произошла авария систем электропитания. Заместитель гендиректора Концерна РРТ Александр ПИВНЮК сообщил “Телекритике”, что на ликвидацию аварии понадобится "несколько минут".

Причиной отсутствия телесигнала в Киеве, по предварительным данным, стал выход из строя трансформаторов на центральном Киевском радиотелевизионном передающем центре, сообщили УНИАН в ГУ МЧС.