Шаттл Атлантис стартовал к МКС

Шаттл "Атлантис" в понедельник стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На его борту находятся шесть астронавтов: командир Чарльз Хобо (Charles O. Hobaugh), пилот Барри Уилмор (Barry E. Wilmore), специалисты Майк Форман (Mike Foreman), Роберт Сатчер (Robert L. Satcher Jr), Рэнди Брезник (Randy Bresnik) и Лиланд Мелвин (Leland Melvin).

Атлантис везет на станцию более 12 тонн грузов. За 11 дней специалисты миссии должны будут трижды выйти в космос, чтобы провести внешние работы по обслуживанию МКС, установить новое оборудование.

Предполагается, что нынешний полет Атлантиса - последний. С 2010 года транспортом МКС будут обеспечивать российские "Союзы", а через несколько лет их заменят новые корабли "Орион".