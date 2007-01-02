Тюремщики сняли казнь Саддама мобильником

Иракские власти начали расследование, которое призвано установить личность автора несанкционированной видеосъемки повешения Саддама Хусейна, передают французские СМИ.

Экс-президент Ирака был повешен 30 декабря. Запись нескольких минут до повешения транслировалась по государственному иракскому телевидению. На следующий день в Интернете появилась другая запись, демонстрирующая казнь целиком.

Как предполагается, съемку на мобильный телефон вел кто-то из тюремщиков несмотря на то, что перед казнью все участники договорились не брать с собой мобильные телефоны. На записи слышны оскорбления в адрес Хусейна перед смертью со стороны охранников, которые также выкрикивали имя лидера шиитских боевиков Муктады аль-Садра.

Когда палач накинул Хусейну на шею петлю, один из стражников прокричал: "Так было с теми, кто молится Мухаммеду и семье Мухаммеда". Хусейн спросил: "Это человеческое благородство? Вы так демонстрируете свою смелость?" На это охранники ответили: "Долой диктатуру!", "Отправляйся в ад!", "Да здравствует Мухаммед Бакер Садр!" (дядя Муктады ас-Садра, основатель партии "Дауа", казненный Саддамом Хусейном в 1980-е годы). Судья Мункид аль-Фараон, присутствовавший при казни, прокричал: "Остановитесь, пожалуйста. Человек готовится к повешению. Я прошу вас, пожалуйста, прекратите".

Слышны также последние слова Саддама: "Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед пророк его".

Когда бывший президент был повешен, присутствующие ликовали и выкрикивали: "Тиран пал!", "Пусть он повисит еще восемь минут".

Эта видеозапись вызвала негодование иракских суннитов и всего арабского мира, передают СМИ.

"Расследование было начато, чтобы установить личность человека, который с помощью мобильного телефона сделал съемку повешения экс-президента Ирака", - заявил премьер-министр страны Нури аль-Малики.

РИА "Новости"